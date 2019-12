Basket Jeep Elite (J12) : Boulazac joue gros à Roanne

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Il suffit de regarder le classement de la Jeep Élite de basket pour comprendre l'enjeu du match de ce vendredi entre Roanne et Boulazac. Les roannais ne comptent que trois victoires soit deux de moins que le BBD.

"Face à la Chorale il faudra jouer un ton au dessus"

En s'imposant dans la Loire, Boulazac écarterait au moins pour un moment, un adversaire direct pour le maintien. Mais la tâche sera ardue. Roanne est au pied du mur. Les hommes de Maxime Boire, l'entraineur de la Chorale, restent sur une défaite mardi soir à Bourg en Bresse. Quelques jours auparavant ils ont aussi été battus chez eux par Pau dans un match houleux qui a vu Justin Carter, l'arrière roannais, donner de violents coups de poing à un adversaire. Carter a été écarté par son club et il ne jouera donc pas ce vendredi.

Être dur en défense

Boulazac devra retrouver une véritable assise défensive. C'est la seule voie possible pour espérer l'emporter et pour obtenir le maintien en fin de saison. Boulazacois et roannais se connaissent bien. Les deux clubs ont vécu des joutes toujours indécises en Pro B et ils viennent de se croiser il y a un mois en coupe de France. Le BBD l'avait emporté d'un petit point....

Pour ce match Boulazac est au complet même si Jean Frédéric Morancy a encore des soucis avec son dos.

Ce match capital est à suivre en direct sur France Bleu Périgord dès 19h30 avec Francis Lacour pour "l'avant match" et à 20h les premiers points à Roanne avec Xavier Dalmont.