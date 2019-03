Basket : Boulazac méfiant avant de recevoir Fos sur Mer

Boulazac, France

Quelques jours après avoir battu Chalon sur Saône le Boulazac basket Dordogne reçoit à nouveau. Cette fois c'est Fos sur Mer qui arrive au Palio. Prudence, car les phocéens luttent pour le maintien et sont en train de redresser la tête.

On respecte beaucoup cette équipe - Thomas Andrieux

Boulazac et Fos sur Mer ont un point commun. Ils viennent de battre tous les deux l'équipe de Chalon sur Saône. Pour Fos, c'était vendredi dernier. Pour le BBD c’était mardi. Au classement, Boulazac avec onze victoires regarde aussi bien vers le haut que vers le bas. Les provençaux avec sept succès sont juste devant la zone de relégation.

Le BBD se veut prudent avant le match de ce samedi. "On se méfie beaucoup de cette équipe, précise Thomas Andrieux, car elle est sur une dynamique de trois victoires en quatre matchs.". "Ils se sont imposés à Bourg en Bresse, poursuit le coach du BBD, ils ont fait tomber Limoges puis lutté jusqu'au bout face à Monaco avant de battre Chalon".

Une chose est sure. En cas de victoire ce samedi, Boulazac ferait un pas énorme pour le maintien et pourrait même se payer le luxe de regarder plus haut. Ce serait évidement une énorme performance.

Boulazac Fos sur Mer est à suivre en direct dès 19h30 pour "l'avant match" avec Francis Lacour et la rencontre à 20 heures avec Xavier Dalmont.