Basket : Boulazac Poitiers ce mardi à huis clos

Semaine chargée pour le BBD qui entame ce soir mardi une série de trois matchs. Boulazac reçoit Poitiers ce mardi à 19h à l'Agora. Avant d'accueillir vendredi le CSP Limoges et de se déplacer samedi à Poitiers. Tous ces matchs à huis clos.

Avec les blessures de Kévin Harley et Jean Frédéric Morency, le bbd a depuis quelques jours intégré trois partenaires d'entrainement. Bruno Cingala Matha, ex Gries Oberhoffen, Mike Joseph, ex Lille et Anthony Racine, ex Nancy. Trois joueurs sans club actuellement mais qui n'ont pas signé de contrat avec le BBD.

" Je pense que c'est un deal gagnant gagnant", explique Thomas Andrieux, le coach du BBD. "Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas là. Ce sont des bons garçons qui sont sur le marché, poursuit Andrieux, ils maintiennent le niveau de l'équipe et ils s’entraînent bien, mais pour l'instant à notre niveau, nous attendons l'évolution des blessures qui touchent nos joueurs."

Malheureusement le BBD Poitiers de ce mardi soir se jouera à huis clos. Boulazac ne veut prendre aucun risque.

Le championnat de Jeep Elite reprendra le 26 septembre au Palio avec la venue de l'ogre Monaco. Le match devrait se jouer en présence du public. Masqué, mais sans restriction de jauge.