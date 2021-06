Basket : Boulazac recrute un nouvel intérieur pour la prochaine saison en Pro-B

Le Boulazac basket Dordogne annonce le recrutement d'un pivot supplémentaire : Jules Rambaut, 23 ans et 2 mètres-01, en provenance de Quimper (Pro-B) comme l'arrière Bathiste Tchouaffé recruté la semaine dernière.

Le Boulazac basket Dordogne annonce une troisième recrue pour sa prochaine saison en Pro-B. Jules Rambaut est un ancien élève du centre fédéral de la Fédération française de basket (saisons 2014-2016), où il a été coéquipier des deux premières recrues du BBD, Olivier Cortale et Bathiste Tchouaffé. Le BBD se réjouit donc dans son communiqué "nos trois premières recrues se connaissent donc déjà plutôt bien."

Jules Rambaut, âgé de 23 ans, a commencé sa carrière à Chalons-Reims (saisons 2016-2019) entraîné par Nikola Antic, le nouveau coach du BBD. Dans le communiqué du BBD, Nikola Antic précise d'ailleurs "« C’est un garçon que je connais bien, je l’ai fait venir au CCRB à sa sortie de l’INSEP. C’est _un garçon intelligent, qui joue dur_, il fait un certain nombre de choses que l’on ne voit pas dans les statistiques mais qui sont très importantes pour l’équipe. C’est un excellent joueur pour une équipe. Il a évolué depuis deux ans, il avance dans son basket et va encore avancer avec nous. Je suis convaincu des qualités humaines qu’il va apporter ». Jules Rambaut a également joué à Recy Saint-Martin (NM-1, saison 2019-2020) et aux JSA Bordeaux Métropole Basket (NM1). Pendant cette saison 2020/2021, Jules Rambaut évoluait à Quimper, avec Bathiste Tchouaffé.