Boulazac, France

Shawn James va-t-il définitivement signer en faveur du Boulazac Basket Dordogne ? Le BBD et son entraîneur Claude Bergeaud doivent prendre leur décision dans la journée de ce vendredi. Shawn James est un intérieur Américain de 35 ans (2m08, 106kg), ancien vainqueur de l'Euroligue (2014), ancien joueur de l'Olympiakos et du Maccabi Tel-Aviv. Il est à l'essai en Périgord depuis ce lundi. Le club lui a fait passer une batterie de tests physiques et médicaux. Claude Bergeaud, l'entraîneur Périgourdin, l'a également testé sur des sessions d'entraînement. Il prendra une décision ferme et définitive dans les prochaines heures.

Shawn James peut être le futur pivot du @BoulazacBasketD est arrivée en fin de matinée à l’Agora. L’ancien capitaine du Macabi est à l’essai pic.twitter.com/E40GIFUktT — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 27, 2018

Un départ dans l'effectif actuel ?

La signature de Shawn James pourrait entraîner un départ dans l'effectif actuel du BBD. "On prendra une décision, step by step, étape par étape" prévient d'emblée Claude Bergeaud "On ne va pas dire à un joueur qu'on le coupe et puis au final, non non on le garde". Les Périgourdins se donnent encore quelques heures pour définitivement se positionner.

Le Boulazac Basket Dordogne jouera en déplacement à Villeurbanne, ce samedi soir, à l'occasion de la 21ème journée du championnat de France (ProA / JeepElite).