Le Boulazac Basket Dordogne vient d'ouvrir sa billetterie en vue de la finale de la coupe de France de basket, organisée le samedi 21 avril à l'Accor Hotel Arena de Paris. Le prix des places oscille entre 20 et 95 Euros.

Boulazac, France

La finale de la Coupe de France de basket doit être une fête pour les supporters du Boulazac basket Dordogne. Ce mercredi, le club a mis en vente les "packs" avec le bus et le billet d'entrée à l'Accor Hôtel Arena, de Paris, pour assister au match du samedi 21 avril, contre Strasbourg.

Le prix des billets ? De 20€ à 95€ !

Avec un premier tarif à 45 euros (bus + billet d'entrée), le BBD espère convaincre 500 Périgourdins de faire le déplacement. Les tarifs varient : 55€, 60€... et jusqu'à 95€ pour le "pack" le plus cher. Les prix des billets simples (sans bus) s'étalent de 20€ (catégorie 3) à 70€ (carré or).

1 600 Périgourdins à Bercy... en juin 2012 !

Le BBD n'avait pas organisé une telle fête depuis la finale de Leader's Cup à Disneyland Paris, il y a 2 ans (une finale perdue contre Bourg-en-Bresse en février 2016). Mais certains supporters se souviennent encore des 1 600 Périgourdins (9 bus), qui avaient fait le déplacement jusqu'à Bercy en juin 2012... pour la finale de Pro-B perdue contre Limoges. A l'époque, la montée en ProA était déjà acquise.