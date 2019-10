Basket : des places moins chères pour voir le match BBD-Monaco en Jeep Elite

Le BBD organise une vente de places limitée dans le temps pour son match face au leader Monaco. Les places sont vendues moins cher entre le mercredi 16 octobre, 10 heures, et le jeudi 17 octobre, même heure.

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Le BBD reçoit le leader du championnat, Monaco, ce samedi 19 octobre au Palio. Pour encourager les supporters de Boulazac a venir encourager leur équipe, le club organise une vente de places limitée dans le temps.

Une vente express de 24 heures

Les places de second niveau sont vendues moins cher entre le mercredi 16 octobre, 10 heures, et le jeudi 17 octobre même heure. Le tarif passe de 10 à 6 euros en zone Périgord Vert, et de 14 à 10 euros en zone Périgord Pourpre.

Vous pouvez acheter vos places à ce prix, dans le temps imparti, sur le site internet du club où à la billetterie physique.