Basket : Dijon au Palio ce mardi, un gros morceau !

Plus que trois matchs à jouer en Jeep Elite de basket. Dont un ce mardi soir pour le BBD qui reçoit la talentueuse équipe de Dijon. A 20h au Palio.

Boulazac, France

Le BBD a battu Antibes difficilement samedi dernier au Palio. Ce mardi soir la tache ne sera à nouveau pas simple face au quatrième du championnat. Dijon qui n'a pas le plus gros budget du championnat réalise une magnifique saison et va vivre des playoffs pour la deuxième saison consécutive.

Le BBD motivé

Boulazac lui vise le top 10, ce qui est possible, avant d'aller à Monaco dimanche et de recevoir Cholet pour la clôture du championnat. Périgourdins et bourguignons ont un point commun, c'est la défense. Une marque de fabrique revendiquée par les entraineurs des deux camps.

"Entrons dans l'histoire du club" - Rémy Lesca le meneur du BBD

Match à suivre en direct ce mardi dès 19h30