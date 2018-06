Le Portel, France

Rarement un contrat d'entraîneur est prolongé pour un si long bail ! 5 ans, signe de la confiance et de la bonne entente qui règnent entre les dirigeants du Portel et le duo d'entraîneurs Eric Girard/Jacky Périgois. Hier, le président de l'ESSM a donc annoncé que les deux hommes rempilaient pour 5 ans. "Un choix au nom de l'humain. Parce qu’à son âge et compte tenu de ce qu’il a vécu, l’humain vaut bien plus que l’argent" a expliqué devant la presse Yann Rivoal en parlant d'Eric Girard.

L'entraîneur qui a dû affronter un cancer des cordes vocales, une ablation du larynx. Conséquence : sur le terrain, lors des matchs, c'est son fidèle adjoint et ami Jacky Périgois qui relaye ses consigne auprès des joueurs. Et si l'aspect humain a joué dans cette décision de prolongation de contrat, les résultats y sont aussi pour beaucoup : Eric Girard a pris le Portel en bas de classement de Pro B. Il a maintenu le club, l'a conduit jusqu'en finale de Coupe de France, en Pro A et même jusqu'en Coupe d'Europe (quart de finale cette saison).

Eric Girard a aussi accompagné l'arrivée du Portel dans sa nouvelle salle, le Chaudron. Une enceinte qui porte très bien son nom, tant l'ambiance est bouillante, notamment pour le match du Carnaval ou le derby contre Gravelines. D'ailleurs, sous l'impulsion du coach, Le Portel a pris le leadership du basket régional, au moins sportivement. Cette saison l'ESSM a terminé à la 11e place de Pro A, le BCM Gravelines à la 13e place.