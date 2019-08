Basket: Finies les vacances pour l'USL Basket

Laval, France

L'Union Sportive Lavalloise a attaqué sa préparation qui durera un peu plus d'un mois (reprise du championnat le 7 septembre) ce vendredi soir.

Quatre joueurs sont partis: Aymeric Benon (La Rochelle), Julius Brooks, Hamed Fellah (retraite) et Nathan Foucher.

Pour pallier ces départs, trois recrues et de la taille. Si Yazid Guirrou (Etoile Angers Basket), 31 ans, ne fait ''que'' 1m88, en revanche Navid Niktash et Terry Hopewell culminent, eux, a respectivement 2m03 et 2m04.

David Niktash est un franco-iranien de 28 ans, formé au Mans, qui arrive de Pont de Chéruy et qui vient de se qualifier avec l'Iran pour la Coupe du Monde à laquelle il n'a pas souhaité participer. Quant à Terry Hopewell, 25 ans, c'est en quelque sorte "l'américain de service" formé dans les universités américaines et qui évoluait en Espagne la saison dernière.

Navid Niktash, international iranien © Radio France - Thierry Ruffat

La saison dernière justement, l'USL, pour sa deuxième saison seulement à ce niveau, n'a échoué que d'un souffle pour la montée en N1...le souffle de Mulhouse en barrage d'accession. Pourtant pas question d'afficher des objectifs hors-norme en ce début de saison, d'abord le maintien et si possible un maintien rapide, le reste ne sera que du bonus.