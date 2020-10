Basket Jeep Elite : Boulazac débute enfin et reçoit Le Portel

Enfin !! Après 7 mois sans match, le Palio retrouve la lumière des soirs de basket. Boulazac accueille le Portel ce samedi soir à 20h. Premier match de Jeep Elite pour le BBD, lui qui en compte déjà quatre de retard.

Les hommes de Thomas Andrieux vont forcement manquer de rythme. Ils n'ont joué que deux rencontres de Coupe de France en un mois et demi.

"Il y a une forme d'excitation"- Thomas Andrieux coach du BBD

Mais le match de ce samedi soir est d'ores et déjà important. Le Portel et Boulazac boxent dans la même catégorie du maintien. Le public va découvrir les nouveaux visages pour cette saison 2020 2021. Parmi eux Mouphtaou Yarou. L'ancien pivot béninois de Levallois est déjà sous le charme de Boulazac. Car malgré une blessure au genou, le club l'a choisi et lui a permis de se soigner. Une marque de confiance qui l'a touché.

Match à suivre en direct dès 19h30 ce samedi sur France Bleu Périgord.