Basket - Jeep Elite : le BBD affronte Roanne ce mercredi soir

Nouveau match pour le BBD ce mercredi soir. Trois jours après leur défaite contre l'Asvel (96-80), les joueurs du Boulazac Basket Dordogne sont à nouveau sur les parquets. Ils affrontent Roanne, un match à l'extérieur Halle André Vacheresse. Pour rappel, le BBD avait décroché sa première victoire de la saison en Jeep Elite face à Roanne. C'était le 6 mars dernier (BBD 82 - Roanne 72). On espère que le résultat sera également victorieux ce soir ce qui permettrait aux Périgourdins d'obtenir une quatrième victoire dans le championnat.

Objectif : récupération

Mais le scénario est différent pour ce match retour. "Roanne à domicile est intraitable, rappelle le coach du BBD Thomas Andrieux. Ils ont besoin de victoires pour valider leur maintien en Jeep Elite. Et Roanne bénéficie de 8 jours sans match, alors que pour nous c'est 3 jours."

La priorité est donc la récupération. "C'est la 12e rencontre en peu plus d'un mois avec un effectif réduit. C'est énorme ! On a souvent du mal sur le dernier quart temps où l'on s'effondre car on n'a pas les ressources physiques et morales. Nous espérons donc le retour de Cameron Wells et de Owen Klassen absents dimanche. Avec un ou deux renforts, je pense qu'on pourrait être consistant sur les 40 minutes."

Thomas Andrieux, coach du BBD Copier

Le match Chorale Roanne Basket - BDD est à suivre en direct sur France Bleu Périgord ce mercredi 12 mai avec l'avant-match dès 17h45.