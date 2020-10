Basket Jeep élite : le match Strasbourg -Boulazac Basket Dordogne avancé

Le championnat de Jeep élite de basket est décidément bien compliqué pour le BBD. Le Boulazac Basket Dordogne devait se déplacer mardi prochain 20 octobre à Strasbourg. Le match qui est avancé d'une journée, aura lieu le lundi 19 octobre à 21h. C'est le manager général du club périgourdin, Claude Bergeaud , qui le confirme ce jeudi midi à France Bleu Périgord. Ce changement de date a été décidé à la demande de la chaine de télévision l'Equipe qui va retransmettre le match.

Trois matches de Jeep élite reportés ce week end

Les championnats de basket sont décidément très perturbés. On ne compte pas moins de sept rencontres reportées pour causes de Covid en jeep élite et proB ce week end. C'est la commission sportive de la Ligue Nationale de Basket (LNB) qui a pris ses décisions. En ce qui concerne la Jeep élite les rencontres suivantes sont reportées : Le Mans Sarthe Basket - Metropolitans 92, Limoges CSP- JL Bourg Basket et ASVEL- BCM Gravelines-Dunkerque.