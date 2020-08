Basket : Boulazac a trouvé le remplaçant de Patrik Auda, il s'agit de Owen Klassen

Il y aura donc deux canadiens au BBD cette saison, Aaron Best et Owen Klassen. Klassen n'a jamais joué en France. IL sort du championnat belge et se trouve actuellement au canada où il dispute la ligue de son pays. (9.8 pts, 6,5rbds en 20')

Il aura la très lourde tâche de faire oublier Patrik Auda.