Boulazac, Dordogne, France

Huit nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière, Boulazac a largement modifié son effectif. Parmi les petits nouveaux il manquait à l'appel, Kenny Chery le meneur canadien et l'intérieur américain Akil Mitchell.

Tous les autres nouveaux étaient là. Français ou étrangers. Rémy Lesca, ex Levallois, Nianta Diarra ex Antibes, Jean Fred Morency ex Limoges, Lasan Kromah ailier américain et Ray Cowels ex Toulon.

Rémy Lesca nouveau meneur en provenance de Levallois © Radio France - Xavier Dalmont

Cette nouvelle saison est aussi marquée par un changement d'entraineur. Thomas Andrieux ancien assistant de Claude Bergeaud devient coach principal. Claude Bergeaud endosse lui le rôle de directeur sportif. Le club note aussi les arrivées de Jean Sébastien Chardon ex coach de Saint Vallier comme nouvel assistant et Old Lo un nouveau préparateur physique arrive de Toulouse.

Boulazac visera le maintien cette saison. Premier match de championnat le 22 septembre avec la venue du Portel.

L'entrainement de ce mercredi matin sera ouvert au public à partir de dix heures à l' Agora.