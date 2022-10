Basket : "Cette année ça va le faire" estiment des supporters du Boulazac Basket Dordogne avant la reprise

Ils sont supporters du BBD, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pierre-Antoine des Requins et Sandrine des Gouyats, deux clubs de supporters nous racontent ce qu'ils attendent de cette reprise du championnat de PRO B avec la réception de Lille ce samedi au Palio de Boulazac.

ⓘ Publicité

Une équipe en partie renouvelée

Sandrine a déjà donné rendez-vous à sa copine Chloé ce samedi soir pour le match. Cette Périgourdine est arrivée au BBD un peu par hasard mais elle n'en est jamais repartie. Même pendant le covid, elle regardait les matchs sur l'ordinateur en chantant comme au Palio. Aujourd'hui, elle est abonnée et membre du club des supporters des Gouyats. Elle y a toujours cru, même dans les moments difficiles comme la saison passée. Sandrine a vu un certain nombre de matchs de préparation ces dernières semaines et quelque chose a changé "on voit que les joueurs en veulent, c'était très sympa, je pense que cette année, ça va le faire".

Même si une partie de l'équipe a été renouvelée "on a l'impression que ces joueurs ont toujours joué ensemble" explique Pierre-Antoine. Le Boulazacois est fin prêt lui aussi, avec son mégaphone gris et bleu, le président du club des supporters des Requins se prépare à lancer les chants pour la reprise de la PRO B. Ce Périgourdin de 30 ans a échangé de nombreux mails ces derniers jours avec les autres membres pour préparer le matériel, les tambours, le tifo, les drapeaux avant ce premier match de championnat prévu ce samedi au Palio de Boulazac avec la réception de Lille. "On est impatient, on a hâte que le championnat reprenne, retrouver le Palio, retrouver l'ambiance et de voir cette très belle équipe car du peu de ce que l'on a vu pendant l'avant saison, on pense que le championnat va être très intéressant".

De l'espoir après des saisons compliquées

Le supporter de Boulazac reconnaît que les trois dernières saisons ont été compliquées avec les nombreux revers du club "On les voyait souffrir sur le terrain, on souffrait avec eux mais quand ça marche pas, ça marche pas". Aujourd'hui c'est du passé pour le Boulazacois et pour cette saison à venir, Pierre-Antoine a confiance dans le coach Alexandre Ménard qui incarne bien selon lui l'esprit du club. Pierre-Antoine n'espère pas tout de suite une remontée en PRO A, "on a une équipe calibrée pour le championnat" mais il souhaite que le BBD jouent les play-offs à la fin de la saison.

Boulazac / Lille, rencontre à vivre en intégralité ce samedi dès 19h30 sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont, Francis Lacour et notre consultant Teddy Guitton.