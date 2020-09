Basket : l'OLB doit retrouver son public ce soir au Palais des Sports

Assez étonnamment, à 3 semaines de la reprise du championnat de Jeep Elite, la Ligue Nationale de Basket n'a toujours pas fourni de protocole aux clubs pour encadrer la tenue des matchs et l'accueil du public. Du coup, ce mercredi soir à Orléans, pour le match amical OLB- Levallois, ce sont le club et l'association OLB qui ont eux même décidé des règles. " On a fait au plus simple et au plus efficace" explique la direction du club.

Un siège sur 2 condamné et masque obligatoire

Concrètement, un siège sur 2 est condamné au Palais des Sports d'Orléans, avec du rubalise. Même si l'on vient en famille ou avec des amis, la distance d'un siège devra être respectée. A l'entrée du site, du gel hydroalcoolique est mis à disposition, un sens de circulation a été établi pour accéder aux tribunes. La buvette sera ouverte comme d'habitude. Mais, pour consommer, il faudra automatiquement regagner son siège. Dans tous les cas et les lieux, tribunes ou couloirs, le port du masque est obligatoire et il faut le garder durant la rencontre.

Une jauge possible à 1.500 personnes

Avec ces dispositions, le Palais des Sports d'Orléans peut potentiellement accueillir jusqu'à 1.500 personnes pour ce match amical. " Mais, on sera large" reconnait la direction de l'OLB. Le club espère au mieux 300 personnes. Il faut dire que les supporters ont été un peu échaudés après l'épisode du 21 août dernier où le match amical contre Blois a été annulé au tout dernier moment en raison d'une suspicion de cas de Covid. Cette fois, pas trop de crainte, le match devrait avoir lieu. Testés ce weekend, les joueurs de l'OLB sont tous négatifs. Mais, on attend encore les résultats pour les joueurs de Levallois.

OLB/ Levallois : match à 19H30. La billetterie ouvrira à 18H30.