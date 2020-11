Basket : la plupart des matchs de Jeep Elite, dont ceux du BBD, reportés le temps du confinement

La Ligue nationale de basket n'a pas choix l'option de la lisibilité. Son comité directeur s'est réuni ce mardi 3 novembre pour décider de l'avenir de la saison, perturbé par le nouveau confinement. La Ligue a décidé de suspendre partiellement la saison de Jeep Elite, tout comme celle de Pro B.

"Les matches qui devaient se jouer en novembre, et ultérieurement si le confinement devait perdurer, sont reportés, afin de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos et les priver de recettes", indique la LNB dans un communiqué.

Le BBD ne jouera pas en novembre

Mais ce ne sera pas un championnat totalement à l'arrêt. "Afin d’honorer ses engagements envers ses diffuseurs TV et répondre à l’attente des nombreux fans confinés et privés de matches, la Ligue maintiendra les matches Jeep Elite et Pro B qui devaient être diffusés sur La Chaine l’Équipe et la chaîne Sport en France pendant le mois de novembre", précise la Ligue.

Lyon, Monaco et Levallois pourront donc jouer à domicile, à huit clos, contre les équipes qui accepteront de se déplacer. Ce n'est pas le cas du BBD.

Le basket professionnel dans la tourmente

La phase régulière ira jusqu'au 30 juin et il n'y aura pas de play-offs. Ni de Leaders Cup en Février. Objectif libérer des dates. Et la fin du championnat risque d'être un véritable casse-tête.

"La Ligue travaille sur un calendrier de reprise « post confinement » permettant d’assurer la bonne fin de la saison 20/21", explique le communiqué de la LNB, mais il n'y a pour l'instant aucune certitude que le public pourra revenir dans les salles en décembre ou en janvier. Cela pourrait mettre en difficulté financière les clubs, qui n'ont pour l'instant reçu aucune aide de l'État.

Laurent Serres, président du directoire du BBD, estime qu'il faut rallonger la saison pour pouvoir jouer tous les matchs en retard. Copier

"Il faut que la saison retrouver plus d'élasticité pour pouvoir repositionner les matchs, ce que permettra l'annulation de la Leaders Cup, mais c'est une période trop courte pour pouvoir recaser tous les matchs qui ont été annulés", estime Laurent Serres, président du directoire du BBD.