Basket : le bâtiment administratif du MSB s'agrandit au Mans près d'Antares

Le Mans, France

Le siège du MSB, le mans Sarthe basket s'agrandit. Les locaux situés près d'Antares ont quasiment doublé de volume. Il y a désormais dans ces bâtiments de 300m2, des bureaux certes, mais aussi et surtout une boutique, une billetterie, et une salle de séminaire.

Une vraie boutique pour le MSB

Christophe Le Bouille, le président du MSB le reconnait : "sur le point de la boutique, c'est vrai on était en retard, mais bon on avance à notre rythme". Jusqu'à présent, les supporters pouvaient acheter les maillots du club seulement les soirs de match à Antares. Cette boutique sera ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à midi et de 14h00 à 18h00. Il y a également une billetterie. Et dans les nouveaux bâtiments, une vitrine avec plusieurs trophées du club a été installée.

Le MSB propose désormais une salle de séminaire et une boutique dans ses locaux administratifs © Radio France - Christelle Caillot

Une salle de séminaire et des offres découvertes à la carte

"Cette salle est modulable en fonction du nombre de personnes et surtout en fonction de la prestation que vous souhaitez avoir" souligne Christophe Le Bouille, le président du MSB. "On peut vous mettre tout simplement la salle à disposition avec un peu de restauration, mais on peut aussi proposer une visite des installations sportives, et un temps de jeu dans la salle d'entraînement". Le prix de départ est à 2.000 euros la journée mais ça peut monter très vite selon les prestations choisies.

Les trophés du MSB exposés dans une vitrine © Radio France - Christelle Caillot

Obi Émégano : la nouvelle recrue du MSB

En marge de l'inauguration de ces bâtiments administratifs, le président du MSB, Christophe Le Bouille a annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur au Mans : "l’arrière Obi Émégano âgé de 26 ans vient de signer. Il est originaire du Nigéria et évoluait la saison dernière à Dijon en Jeep Élite. Il a déjà échangé avec Dounia Issa (l'entraîneur) et ça s'est très bien passé. Il nous reste maintenant à recruter encore trois joueurs dont un meneur et nous avons encore une bonne enveloppe. J'espère que nous aurons tout le monde début août".

Le MSB, c'est aujourd'hui 29 salariés et six millions d'euros de budget. Un budget qui les place dans les 8 premiers du championnat mais qui est deux fois moins important que Monaco ou Villeurbanne.