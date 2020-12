Basket : le Boulazac Basket Dordogne éliminé de la Coupe de France

Le Boulazac Basket Dordogne reprend la compétition sur une défaite. Après plusieurs semaines d'arrêt à cause du deuxième confinement, les joueurs du BBD ont joué ce mardi 8 décembre pour les 16e de finale de Coupe de France face à Orléans. Les joueurs orléanais se sont imposés 90 à 81 chez eux et décrochent une place en 8e de finale. Ils ont pu compter notamment sur l'ailier Ada Sané qui a inscrit un tiers des points.

Les joueurs périgourdins sont à dix jours de la reprise en Jeep Elite. Deux "gros morceaux" attendent le BBD, le déplacement à Levallois-perret le 19 décembre puis la réception de Monaco au Palio, le 26 décembre prochain à 18h15. Deux rencontres à vivre en intégralité et en direct sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont.

Pour la suite de la compétition, c'est toujours flou. La ligue national de Basket a tenu son assemblée générale ce mardi mais n'a validé que le calendrier de décembre. Pour le mois de janvier, il n'y aura toujours pas de public dans les salles et la priorité sera donné à un tour de Coupe de France, ensuite les clubs de JEEP Elite (ex-pro A) ne joueront qu'un seul match de championnat par mois mais on ne sait pas encore contre qui. La priorité sera donnée aux matchs en retard de 2020. Pour le BBD, il restera en janvier, six matchs à rattraper.