Basket : le Boulazac Basket Dordogne recrute un joueur pour remplacer son meneur blessé

Cameron Wells a joué notamment pendant six saisons en Allemagne.

Le Boulazac Basket Dordogne a trouvé un pigiste médical pour remplacer son meneur, Edgar Sosa, blessé. Le BBD annonce dans un communiqué ce mercredi soir avoir recruté Cameron Wells. Le meneur américain de 32 ans arrive du club de Gravelines-Dunkerque. Il a joué dans de nombreux pays européens avec notamment six saisons dans les championnats allemands, une saison en Italie et une saison au Pays-Bas.

Cameron Wells a notamment fini 4e marqueur du championnat allemand pour la saison 2019-2020. Lors de son passage à Gravelines, il a marqué en moyenne 11,2 points lors des cinq matchs qu'il a joué avec par exemple 100% de réussite aux lancers francs et 62,9% de réussite pour les paniers à deux points.

Le BBD qui reprend ce samedi 19 décembre le championnat de Jeep Elite après plus d'un mois d'interruption lié à l'épidémie sanitaire et au deuxième confinement. Le Boulazac Basket Dordogne recevra ensuite Monaco le 26 décembre prochain au Palio pour terminer l'année. En ce qui concerne le calendrier de janvier, la ligue nationale de basket n'a pas donné d'indication pour l'heure sur les dates et les rencontres prévues.

On le rappelle, le BBD a été éliminé de la Coupe de France de Basket.