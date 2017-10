Basket Le Mans : "Il y a encore des choses à retravailler" Eric Bartechéky, l'entraîneur du MSB

VIDEO : Eric Bartechéky, l'entraîneur du MSB a bien démarré la saison. Six matchs et six victoires. Il se confie trois mois après son arrivée en Sarthe.

Eric Bartechéky, l'entraîneur du MSB est un homme heureux. Six matchs et six victoires, la saison du championnat de de basket de ProA n'aurait pas pu mieux démarré. Il y a quand même plusieurs choses à améliorer nous dit-il.

Ecrire la plus belle saison possible

"Je crois qu'il n'y a pas de recette" nous dit Eric Bartechéky, l'entraîneur du MSB, "c'est vrai que l'on a des bons résultats depuis le début et on ne pouvait pas rêver mieux. Je crois qu'il y a surtout eu des idées au départ avec le staff dirigeant pour construire une équipe. Et ensuite, on s'est mis à travailler pour essayer d'avoir une identité et les joueurs répondent plutôt favorablement à tout ça. Après, la pression, on se la met tout seul, chaque saison a son histoire, celle qui s'est passée l'année dernière, je n'y pense pas et on est tourné vers l'avenir et on essaye d'écrire le plus belle saison possible cette année".

Sur les six victoires, certaines tiennent à un fil, alors est-ce que l'entraîneur a du hausser le ton ? "Il faut effectivement que l'on prenne conscience que l'on a une marge de progression et que tout n'est pas parfait loin de là" poursuit Eric Bartechéky, l'entraîneur du MSB. "Défensivement, on montre une capacité de réaction, à l'extérieur on a souvent des départs difficiles et on manque d'agressivité. Après, sur l'ensemble, je pense que l'on peut être mieux en terme de structures d'attaques.

Aujourd'hui, le travail physique de fond a été fait, il est entretenu au quotidien. Maintenant, on est à chaque fois sur la préparation du match qui arrive et sur l'adversaire. Effectivement, on va avoir une semaine avec trois matchs début novembre, mais après on retrouvera un rythme d'un match par semaine. L'objectif, de part l'histoire du club, il est de retrouver les play-off et c'est tout à fait légitime. Après, nous, notre horizon avec les joueurs, c'est tout simplement de gagner le prochain match et on fera les comptes à la fin en espérant que l'on soit le plus haut possible".