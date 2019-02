Basket : le Mans se qualifie pour les 8ème de finale de la Champions League en battant Wloclawek dans les prolongations

Le Mans, France

Après avoir été menés pendant une bonne partie de la rencontre, les basketteurs du MSB contre toute attente, ont réussi à se qualifier pour les 8ème de finale de la Champions League en battant les polonais de Wloclawek 88 à 79 devant 3.800 spectateurs. Les deux équipes étaient à égalité 76 partout à la fin du temps réglementaire.

On revient de loin

"On revient de loin dans le match mais on revient aussi de loin depuis le début de la compétition" pour Éric Bartecheky, l'entraîneur du MSB. "Franchement, se dire que l'on allait se qualifier pour les 8ème sur le dernier match alors que l'on a vécu des scénarios terribles depuis le début de la saison. Ce match-là chez les polonais, on l'a joué à sept avec plusieurs absents. On a souvent été en sous-effectif dans cette compétition et on était très très mal embarqué. Mais, on n'a pas lâché et on a réussi à prendre des matchs. Et la victoire de ce soir est d'autant plus belle".

L'un des temps mort de la rencontre, Eric Bartecheky fait le point avec ses joueurs © Radio France - Christelle Caillot

Je suis KO

Antoine Eito, le capitaine du MSB est ressorti très fatigué de la rencontre : "j'ai juste envie d'aller dormir, et je suis très fatigué, et j'ai envie de me reposer demain mais c'est comme ça. Vraiment, dans la prolongation, je n'avais plus de gaz, j'étais KO".

Il y avait 76 partout à la fin du temps réglementaire et c'est dans les 5 minutes de prolongation que le MSB s'est imposé © Radio France - Christelle Caillot

Pour l'entraîneur et le capitaine des polonais de Wloclawek, "cette fin de match a été complètement folle. On a fait beaucoup trop d'erreurs, trop de fautes et le match nous a échappé. C'est l'organisation du MSB qui a fait la différence. On leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition, mais surtout on leur dit à l'année prochaine !"

Prochain match pour le MSB ce samedi 9 février avec la réception de Levallois à Antares.