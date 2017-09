Basket : le match de gala Le Mans-Strasbourg, dans une salle de Laval, est annulé

Le personnel de la Salle Polyvalente, où devait se dérouler cette rencontre de prestige demain soir, est en grève.

C'est une triste nouvelle pour les amateurs de basket qui se régalaient à l'avance de ce choc entre deux équipes de Pro A, programmé depuis longtemps ce mercredi 13 septembre. Et c'est une terrible nouvelle pour les organisateurs. Les dirigeants de l'US Lavalloise sont consternés. Une telle soirée, assurent-ils dans un communiqué, "est une source financière importante pour assurer la saison du club et le fonctionnement de l'école de basket". Bizarrement, cette rencontre, qui fait partie du tournoi Pro Stars, se déroulera quand même mais dans la salle du quartier Hilard et à huis-clos. Sans public et donc sans passion !