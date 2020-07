Basket : les comptes des clubs de l'Elite validés par le gendarme financier

Les scénarios les plus catastrophiques ont été évité selon le gendarme financier de la ligue nationale de basket. Photo d'illustration

Les comptes du Boulazac Basket Dordogne sont validés comme ceux des 35 autres clubs de l'Elite (Jeep Elite et PRO B) par le gendarme financier. La direction nationale du conseil et du contrôle de gestion des clubs professionnels, la DNCCG de la ligue nationale de basket estime ce vendredi 17 juillet que la situation est "solide" malgré le contexte et l'épidémie de coronavirus qui a mis un coup d'arrêt aux championnats.

Les scénarios les plus sombres évités selon le gendarme financier

Selon le gendarme financier, les scénarios les plus sombres ont été évités. Les 18 clubs de Jeep Elite ont perdu en nette cumulée 1,236 millions d'euros pour la saison 2019/2020 avec l'arrêt de la compétition. Sur l'ensemble des clubs de l'Elite (18 en Jeep Elite, 18 en PRO B), 23 ont demandé un prêt garanti par l'Etat. Le montant total dépasse les 9,5 millions d'euros.

Les budgets de Jeep Elite en baisse de 5% en moyenne, c'est plus pour le BBD

Le budget moyen d'un club de Jeep Elite baisse pour la saison prochaine, passant de 5,509 millions d'euros à 2,245 millions d'euros.

En ce qui concerne, le BBD, le budget baisse de 25%. Il passe de près de 4 millions d'euros à 3 millions d'euros pour la saison prochaine. Le club de l'ASVL, Lyon-Villeurbanne est le moteur du championnat avec un budget qui augmente en 2020/2021 avec 11,8 millions d'euros contre 10 millions l'an passé.