Basket : les Tango de Bourges s'engagent contre les violences conjugales avec un maillot spécial

Lors du match de championnat contre Angers ce dimanche 20 mars, les Tango de Bourges ne portaient pas leur habituel maillot orange et blanc. Les Berruyères ont arboré un maillot dans les tons bleu et mauve. Il s'agit d'un maillot spécialement créé à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Objectif : "donner une voix à celles qui n'en ont pas", indique le club. C'est "un signe fort de protestation et de soutien à toutes les femmes qui ont un jour été victimes de violences".

Une action menée en partenariat avec l'équipementier Puma. "Cette initiative commune vise à mettre en avant une problématique et un combat qui nous concerne tous", expliquent les Tango sur leur site.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les joueuses ont participé à la création de ce quatrième maillot. Elles ont choisi d'y inscrire des phrases sexistes pour les dénoncer, ainsi que le numéro 3919 qui est le numéro d'appel pour les victimes de violences (gratuit et accessibles 7j/7 et 24h/24).

Les basketteuses berrichonnes l'ont porté lors du match face à Angers, ce dimanche devant le public du Prado (victoire des Berruyères 70 à 62). Les fons récoltés à cette occasion seront reversés à des associations locales impliquées dans cette cause.