Basket : Limoges rendra hommage à Frédéric Forte le 1er février prochain à Beaublanc

Limoges, France

L'ancien et emblématique Président du Limoges CSP Frédéric Forte, brutalement décédé le 31 décembre 2017, aurait eu 50 ans dans quelques jours, le 27 janvier prochain.

Le Limoges CSP lui rendra hommage, le 1er février prochain, dans l'antre de Beaublanc, à l’occasion du match de championnat de Jeep-Elite contre Gravelines, club dans lequel Fred Forte avait aussi évolué, de 1989 à 1991.

Dans un communiqué, le Limoges CSP explique vouloir "remercier Fred d’avoir laissé une trace indélébile dans l’histoire du basket Français et particulièrement au Limoges CSP", et précise que "le 1er février au Palais des sports de Beaublanc , une nouvelle fois _le numéro 4 va faire lever des yeux remplis d’émotions de milliers de fans limougeauds_. A la mémoire d’un joueur et d’un président. A la mémoire de Frédéric Forte … pour toujours", conclut le club limougeaud.