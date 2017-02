Basket pro B : saison terminée pour l'arrière américain de Boulazac Anthony Robertson

Le Boulazac Basket Dordogne va devoir terminer sa saison de basket proB sans Anthony Robertson. L'arrière américain, blessé vendredi dernier à Fos-sur-Mer, est indisponible jusqu'à la fin de la saison.

C'est un coup dur pour le Boulazac Basket Dordogne. L'un de ses joueurs majeurs, Anthony Robertson est indisponible jusqu'à la fin de la saison de basket proB. L'arrière américain, qui s'est blessé vendredi dernier sur le parquet de Fos-sur-Mer, souffre d'une rupture du tendon quadricipital de la rotule droite. Cette blessure au genou va l'éloigner des parquets jusqu'à la fin de la saison. Il reviendra par la suite après une opération mais la rééducation s'annonce longue. Sur son site, le BBD souhaite bon courage à son joueur, "le club apporte tout son soutien à Anthony et l’accompagnera autant que possible dans son parcours pour retrouver les parquets."

C'est un des joueurs majeurs du BBD qui est hors jeu

Le BBD perd là l'un de ses joueurs majeurs, l'arrière américain ex joueur de NBA qui a signé pour deux ans est l'un des plus gros salaires du club périgourdin. Le club toujours sur son site explique qu'il doit maintenant se mettre à la recherche d'un pigiste médical "Claude Bergeaud est quant à lui d’ores et déjà à la recherche d’un remplaçant pour pallier cette absence qui touche l’ensemble du staff et de l’équipe." Le BBD pourrait faire le choix de miser sur un pivot pour remplacer Maxime Zianvéni lui aussi blessé pour un mois.

Le match contre Vichy-Clermont ce mercredi s'annonce compliqué

En attendant, c'est donc une équipe boulazacoise diminuée qui va recevoir ce mercredi en match avancé le club de Vichy-Clermont. Boulazac pointe à la 10 ème place du championnat de proB, Clermont-Vichy est 11ème. Autant dire qu'il s'agit là d'un match important pour espérer encore accrocher les play-off.

Boulazac-Vichy-Clermont, un match à suivre en direct ce mercredi sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont. Avant-match dés 19h avec Francis Lacour et le match en direct dés 20h.