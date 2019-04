Basket Pro B : Suivez en direct la rencontre entre le PB86 et Roanne ce mardi soir sur France Bleu Poitou

Poitiers, France

C'est un défi de taille que s'apprête à affronter le PB86. Poitiers rencontre Roanne pour le compte de la 28e journée du championnat de Pro B de basket. Le PB86 est neuvième au classement et Roanne premier. La Chorale de Roanne chef d'orchestre de ce championnat face au PB86 toujours en course pour les play off.

Depuis le début de la phase retour, personne n'a fait mieux que le PB86, avec 8 victoires lors des 9 derniers matchs. Une très belle fin de saison pour le coach du club, Ruddy Nelhomme. "Pour nous, c'est très excitant de jouer cette période là" confit-il.

"On a mal commencé la saison mais on vise encore plus haut" Kevin Mendy

Cette fin de saison et les sept matchs restants seront très denses et il n'y aura pas de place pour les approximations. "On ne peut pas se relâcher mais le groupe a toujours fait preuve de beaucoup de solidarité. Il faut tenir et garder le même état d'esprit. On va surfer sur cette bonne dynamique le plus longtemps possible", espère Ruddy Nelhomme.

"On a mal commencé la saison mais on vise encore plus haut" espère l'ailier Kevin Mendy. Coup d'envoi à partir de 20h à la salle omnisport Jean-Pierre Garnier de Saint Eloi.

Un match à suivre sur France Bleu Poitou dès 19h30 et sur francebleu.fr.