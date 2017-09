Basket : "on repart sur des bases solides" Christophe Le bouille, président du MSB

Nouvelle saison ce samedi pour le MSB avec la première journée de championnat de ProA et la réception de Gravelines. Rencontre avec le président du club, Christophe Le Bouille.

La saison démarre ce samedi avec la réception de Gravelines. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le club de basket sarthois, après une saison difficile au printemps et pour la première fois depuis vingt ans, l'arrêt avant les play-off. État des lieux avec son président Christophe Le Bouille.

On est plus serein

"Cette saison démarre dans la sérénité" nous dit Christophe Le Bouille, le président du MSB, "je crois que l'on a essayé d'analyser pourquoi on avait échoué, bien comprendre, et repartir sur des bases solides. Je crois que c'est ce que l'on a fait et les semaines à venir nous diront si on a bien travaillé. Globalement, les retours en matière de sponsors sont plutôt bons, et les partenaires nous font confiance. Il y en a forcément quelques uns qui ont arrêté, pas forcément pour des raisons sportives mais chaque année, il y en a une vingtaine qui arrêtent et on en retrouvent une vingtaine de nouveau, c'est un roulement assez habituel.

Le budget est passé de 6.1 millions à 5.5 millions dans les grandes lignes mais ça ne veut pas dire qu'il y a 600.000 euros de moins de masse salariale car il y avait beaucoup de frais liés à la coupe d'Europe pour l'organisation et les déplacements. La masse salariale a été un petit peu impactée, elle a légèrement baissée au niveau professionnel mais je n'ai pas eu le sentiment que l'on était moins armé pour recruter des joueurs. Après, je ne vais pas être hypocrite, il y a un meneur de jeu qu'on avait ciblé en premier Michael Thompson, qui jouait en Turquie sur lequel on a fait de gros, gros efforts mais ce n'était pas suffisant. On a abandonné, il fallait être raisonnable. À part lui, on a eu les joueurs qu'on voulait.

Se réconcilier avec le public

"Je n'oublie pas que l'essentiel, c'est de gagner puisque c'est ce que nos supporters vont nous demander" rajoute Christophe Le Bouille, le président du MSB, "ils parlent beaucoup de spectacle mais ils veulent des victoires et surtout à Antarès. Il y a la volonté de communier avec eux, ça n'a pas été le cas l'année dernière. Effectivement, Youssoupha et ses 2m21 peut faire le spectacle, mais il n'y a pas que lui, tous les joueurs peuvent faire le spectacle. Pour les abonnés, on est de l'ordre de 80% de renouvellement, on en perd quelques uns, c'est comme ça à peu près chaque année. On va être à peu près à 1.100 abonnés grand public".

Retrouver les play-off

"L'un des objectifsde cette saison, sera de retrouver les play-off" souligne Christophe Le Bouille, le président du MSB, c'est l'objectif que je mets à moyen terme. À court terme, ce sera de retrouver de la confiance, et la confiance du public. Ça passe par des victoires chez nous. Le calendrier est plutôt coton avec des adversaires directs donc la reprise est délicate".