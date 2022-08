Basse-Indre : la sécheresse a des conséquences sur les fruits et légumes du marché

La sécheresse de ces dernières semaines a des conséquences sur la production et la vente de fruits et légumes. Et il y a de bonnes comme de mauvaises nouvelles. Les fruits qui ont besoin de soleil sont en avance, mais d'autres produits ne poussent pas par manque d'eau. C'est le constat de certains primeurs et producteurs sur le marché de Basse-Indre, en Loire-Atlantique.

Dans le chariot d'Odile, 92 ans, des fruits et légumes de saison. Chez son primeur, elle choisit des haricots verts et des tomates. Cette retraitée a remarqué que cette année, les tomates avaient un goût différent. "Elles sont meilleures que l'année dernière, plus sucrées. Mais elles ont aussi la peau plus épaisse, probablement par manque d'eau."

15 jours d'avance sur les melons et tomates

Autre conséquence due aux récentes chaleurs, des fruits qui poussent en avance. Julien Bremond est producteur de fruits et légumes à la Tessoualle, dans le Maine-et-Loire. "Sur la production, le melon et les tomates ont 15 jours ou trois semaines d'avance par rapport à l'année dernière, explique-t-il. Les cultures commencent à diminuer avec la sécheresse. Pour l'instant, ça va, mais se sera surtout compliqué pour les fruits et légumes d'automne."

Il faut donc en profiter ! C'est d'ailleurs ce que fait Pierre-Baptiste, qui fait la queue devant son primeur habituel. "Tout ce qui peux être pris l'été, il faut le prendre, sourit-il. L'hiver, on passe beaucoup de temps à attendre avec des rutabagas et des poireaux, ce n'est quand même pas la même chose que de bons fruits."

En ce mois d'août, les fruits et légumes de saison, ce sont les abricots, les melons, les carottes et les courgettes.