Bassens : des questions autour de la sécurité sur le site de l'entreprise CD Trans

L'entreprise de transport de matières dangereuses de Bassens est pointée du doigt par une association de riverains. Après l'explosion spectaculaire en avril dernier, une fuite de mercaptan fin janvier a relancé le débat sur le respect des règles de sécurité à CD Trans.

CD Trans a-t-elle manqué à ses devoirs en matière de sécurité ? C'est l'avis de l'association A.M.E de Bassens qui demande aujourd'hui des comptes à ses dirigeants. Le 3 avril 2016 plusieurs camions citernes avaient explosés sur le site de l'entreprise. La déflagration avait été perçue sur l'ensemble de l'agglomération bordelaise.

Plus récemment, lundi 23 janvier, une forte odeur de gaz avait enveloppé l'ensemble de la Rive-Droite de Bordeaux. Encore une fois, c'est un camion citerne de CD Trans qui était en cause avec une une fuite de mercaptan, un produit à priori non toxique qui, ajouté au gaz, permet de lui donner son odeur.

En 2013 quand CD Trans a demandé à s'installer à Bassens, nous avions déjà exprimé nos craintes en matière de sécurité pour les riverains. Nous avions raison. — Pierre Sabadie, président de l'AME

Concernant l'explosion du 3 avril dernier une enquête judiciaire est toujours en cours mais un premier rapport des services de l'État a montré que l'entreprise n'avait pas respecté plusieurs obligations en matière de sécurité. Le maire de Bassens Jean-Pierre Turon ne veut pas jeter la pierre, il attend le résultat de l'enquête, mais il demande un durcissement de la règlement en matière de stockage de produits dangereux.

J'ai envoyé plusieurs courriers au ministre et le Préfet m'a indiqué que nous nous dirigions vers un renforcement des règles en matière de stockage de produits dangereux — Jean-Pierre Turon, maire de Bassens

Malgré nos sollicitations l'entreprise CD Trans n'a pas souhaité nous répondre.