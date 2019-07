Bassin d'Arcachon : après 14 heures de route, enfin le camping !

La Teste-de-Buch, France

Après des heures de voiture et des kilomètres de bouchons, ils sont enfin arrivés. Les touristes ont débarqué en masse le long des plages du Médoc et du Bassin d'Arcachon pour la première semaine officielle des grandes vacances.

Les campings ont été pris d'assaut en quelques heures. Aux Flots Bleus, camping emblématique du Pyla-sur-Mer, 70 % des bungalows sont désormais occupés.

A la réception, on croise un groupe d'amis en provenance d'une petite commune près de Liège en Belgique. Ils viennent tout juste de couper le moteur et de poser les pieds dans le sable. Ils ont roulé toute la nuit.

"14 heures de route, 1002 kilomètres au compteur. Ça va, mais c'est long quand même." - Philippe

Ils sont neuf, des collègues de travail repartis dans trois bungalows. Opération ouverture des valises pour tout le monde et Hervé fait le programme de la semaine : "de la pétanque, de la piscine et peut-être que je monterai la dune, mais c'est pas encore certain."

Marcel est ravi d'apprendre qu'il va pouvoir danser au bal des Flots Bleus. Ce machiniste de 57 ans n'avait jamais quitté la Belgique. C'est la première semaine de vacances de sa vie. Forcément, il est enthousiaste à l'idée de découvrir un nouvel univers. A ses côtés, Geneviève fait figure d'habituée du camping. Elle est déjà venue l'an passé. Son rêve : aller au Cap Ferret et rencontrer Pascal Obispo, son chanteur préféré, résident de la Presqu'île. "Je l'ai vu cinq fois en concert. Si je le vois ici, je lui fais la bise."