Des seins nus, des fesses bronzées et des strings colorés au centre des cartes postales : l'association "Femmes solidaires" dénonce les cartes sexistes sur les réseaux sociaux. Et les boutiques souvenirs du bassin d'Arcachon n'y échappent pas.

Arcachon, France

Des cartes postales, il y en a pour tous les goûts : un joli paysage, un chat mignon ou encore des femmes à moitié nues sur la plage. La dernière n'est pas du goût des féministes du mouvement "Femmes solidaires". Sur Instagram, elles dénoncent toutes les cartes "sexistes" selon elles. Et elles en ont trouvées sur le bassin d'Arcachon.

Une femme c'est autre chose qu'une paire de fesses

La dernière que Françoise Coineau, la présidente de l'association sur le bassin, a déniché : un homme en maillot de bain entre deux femmes en string. Il leur tient les fesses. Juste à côté, un message : "Les vacances c'est dur... mais je m'accroche".

Pour Françoise Coineau ce type de carte postale contribue à la culture de la femme objet : "Une femme c'est autre chose qu'une paire de fesses sur le bord d'une plage. Il y a d'autres choses à faire pour faire la promotion d'un territoire"

Avec des fesses d'hommes, ce serait aussi marrant

Pour Frédéric, un touriste, ces cartes sont à prendre à la légère. Il en envoie même à ses collègues : "c'est pour la blague, on peut respecter la femme et apprécier la blague aussi. Avec des fesses d'hommes ce serait aussi marrant." "Moi ça ne me plait pas," répond son ami David.

Et cela ne choque pas toutes les femmes : "Les femmes en rient, elles s'en envoient entre elles", affirme Orphis.

De son côté, Didier, le gérant d'une boutique de souvenirs d'Arcachon, assure qu'il n'y a aucun problème : "Il y a des pubs bien plus dénudées que ces cartes postales." Mais il l'avoue, cet humour a atteint ses limites. Il ne vend plus qu'une carte de ce type par jour, contre 30, il y a trois ans.