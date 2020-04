Bassin d'Arcachon : des perspectives "dramatiques" pour la saison touristique

Ils sont hôteliers, restaurateurs ou patrons de campings et ils se demandent bien quand ils vont enfin pouvoir travailler et remplir leurs carnets de réservations. La saison estivale s'annonce compliquée voir désastreuse. Ce vendredi, le SIBA, Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, organisait une web conférence sur Facebook pour tenter de donner quelques pistes à ces professionnels inquiets.

Environ 500 opérateurs touristiques ont suivi cette conférence et c'est François Deluga, président du SIBA et maire du Teich qui a posé le cadre : "nous avons beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, plus exactement nous n'avons aucunes certitudes".

Si on ouvre pas les plages, c'est simple, les touristes ne viendront pas

- Un hôtelier inquiet

En attendant de savoir ce qu'il sera possible de faire ou non cet été, Michel Durrieu, directeur du Comité Régional du Tourisme rappelle le poids économique du secteur : "en principe la région reçoit 32 millions de touristes. Cela pèse 18 milliards d'euros et c'est 144.000 emplois. Là on peut dire que la situation actuelle nous amène à des prévisions dramatiques".

Bonne nouvelle quand même : les français vont avoir besoin de vacances. Selon le sociologue Jean Viard le Bassin d'Arcachon apparaît comme une valeur sûre : "dans votre région la maladie a été relativement faible. Il sera plus facile d'envoyer des touristes chez vous qu'en Alsace".

Les vacances oui mais avec quelles règles sanitaires ? Faudra-t-il par exemple porter un masque à la plage ou respecter des distances barrières sur le sable ? Les professionnels du tourisme du Bassin d'Arcachon veulent des réponses rapides. La préfète de la Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio a annoncé qu'elle ferait un premier point avec les acteurs du tourisme jeudi prochain.