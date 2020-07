Bassin d'Arcachon : faut-il interdire les jet-skis ?

Depuis le mois dernier, deux pétitions circulent sur internet pour demander l'arrêt de cette pratique. Les jet-skis sont jugés trop bruyants, dangereux pour les baigneurs et nocifs pour l'environnement. Ces pétitions, lancées par des habitants du Bassin, ont recueilli près de 10.000 signatures.

Environ 1.500 signatures pour l'une, près de 7.500 pour la deuxième, deux pétitions donc mais une revendication commune : interdire au plus vite la pratique du jet-ski sur le Bassin d'Arcachon.

Dans le collimateur de ces pétitionnaires : la vitesse. Les scooters des mers sont accusés de dépasser outrageusement la limite des 20 nœuds et de mettre en danger les baigneurs le long des plages.

Autre fléau : les nuisances sonores. "A certaines heures, on se croirait aux 24 heures du Mans", déplore un signataire. C'est vrai que les moteurs font du bruit, surtout quand le jet-ski saute sur les vagues et que sa turbine est à l'air libre.

Je ne connais pas une personne qui ne se plaint pas du bruit de ces engins. - Vital Baude, élu écologiste au conseil Régional en charge du littoral

"Par pitié, arrêtez de polluer l'eau avec vos huiles et vos moteurs dégueulasses" commente un autre signataire. C'est le troisième reproche : les scooters seraient source de pollution et de dégradation des bancs de sable.

L'Etat doit faire le ménage

Jacques Walkowiak, gérant d'ArcaJetMarine, principal loueur de jet-skis d'Arcachon, plaide pour un meilleur contrôle des incivilités. Selon lui, les auteurs d'infractions sont peu nombreux mais très visibles. Il estime que l'Etat doit sanctionner les contrevenants plutôt que de punir l'ensemble des pratiquants.

Il suffirait de mieux contrôler l'accès aux cales et d'exiger le permis de navigation ainsi qu'une assurance. - Jacques Walkowiak, gérant d'ArcaJetMarine

La gendarmerie maritime d'Arcachon promet de renforcer les contrôles sur l'eau cet été. Le weekend du 4 et 5 juillet dernier, elle a verbalisé huit pilotes pour vitesse excessive et défaut de permis. Mais il est peu probable que ces pétitions aboutissent à une interdiction. Les communes d'Arcachon, La Teste et Gujan-Mestras n'y sont pas favorables.