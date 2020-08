Houda Vernhet se déclare inquiète face aux risques de propagation du coronavirus dans les bars et les restaurants très fréquentés du Bassin d'Arcachon. La sous-préfète a demandé aux forces de l'ordre de multiplier les contrôles pour faire imposer le port du masque et les distanciations physiques.

Bassin d'Arcachon : la sous-préfète met en garde les restaurateurs et les propriétaires de bars

Houda Vernhet pointe l'insouciance de jeunes vacanciers qui font la fête sans masques dans quelques établissements très fréquentés du Cap Ferret, du Pyla ou du Moulleau à Arcachon.

Depuis le début de l'été la police a procédé à une centaine de contrôles à Arcachon et La Teste. 4 établissements ont reçu un avertissement mais la sous-préfète va maintenant durcir les sanctions.

La pédagogie c'est terminé, maintenant ce sera de la verbalisation !

- Houda Vernhet

La sous-préfète n'hésitera pas à fermer un établissement qui ne respecte pas les règles sanitaires. Les patrons de bars sont prévenus même si c'est l'attitude des vacanciers et notamment des plus jeunes qui pose problème explique Houda Vernhet : "ce sont effectivement les jeunes qui se relâchent et c'est cette population qui est majoritairement représentée dans les cas positifs qui sont dépistés aujourd'hui sur le Bassin".