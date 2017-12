Gujan-Mestras, France

Le nouveau préfet de la Gironde, Didier Lallement, est allé à la rencontre des ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon ce samedi. Accompagné des forces de gendarmerie et des élus locaux, il s'est rendu sur le port du Canal à Gujan-Mestras pour faire le point sur le dispositif de lutte contre les vols d'huîtres.

Les cambriolages sur les parcs sont fréquents en cette période des fêtes. Cette année huit tonnes d'huîtres ont été dérobées dont sept tonnes d'un coup sur le parc d'un jeune ostréiculteur de 23 ans en face du Cap Ferret. Thomas Dehilotte a perdu dans la nuit du 10 octobre la moitié de sa production annuelle, un préjudice estimé de 40.000 euros.

Pour son premier déplacement de terrain le préfet a tenu à rencontrer cet ostréiculteur victime du plus grand vol d'huîtres de l'histoire du Bassin d'Arcachon. Thomas Dehilotte a raconté sa mésaventure, l'immense coup de "blues" qui a suivi mais aussi le bel élan de solidarité quelques jours plus tard. Une collecte organisée sur les ports a permis de récolter 2.5 tonnes d'huîtres pour aider le professionnel. Des dons en argent ont également afflué en provenance de la mairie de Gujan-Mestras et des associations locales.

Je sais l'épreuve que ce type de vol représente pour vous. Vous avez un attachement fort au produit, comme un agriculteur avec la terre, vous y consacrez toute votre énergie.

- Didier Lallement, préfet de Gironde

Une surveillance en mer, sur terre et dans les airs

Présent au côté du préfet, le colonel Jean-Christophe Sintive, commandant du groupement de gendarmerie de la Gironde, a profité de l'occasion pour présenter le dispositif de lutte contre les vols d'huîtres en cette période de fin d'année. De novembre à février les gendarmes renforcent leurs contrôles en mer autour des parcs à huîtres. La nuit, un hélicoptère avec caméra thermique surveille également le Bassin et à terre les gendarmes patrouillent autour des ports.