Bassin d'Arcachon : le président du comité régional conchylicole dans la tourmente

Dans une lettre ouverte les démissionnaires reprochent à Thierry Lafon son manque de fermeté sur deux dossiers sensibles: le renouvellement des concessions sur le Banc d'Arguin et la réglementation des cabanes de dégustation. Les frondeurs accusent le président du CRC de tenir un double langage avec les services de l'Etat d'un côté et les ostréiculteurs de l'autre.

On aime savoir où l'on va et là on ne sait pas très bien où nous allons

- Michel Dominguez, ostréiculteur démissionnaire

La critique est cinglante et le président du CRC est manifestement secoué. Cela fait quelques semaines que la fronde s'organisait, depuis notamment le procès du Routioutiou et la condamnation de deux ostréiculteurs pour activité commerciale dissimulée dans leur cabane de dégustation. L'Etat a demandé au CRC de travailler à l'élaboration d'une nouvelle réglementation. Thierry Lafon tente de négocier mais selon ses détracteurs il n'est pas assez ferme. Même chose concernant le Banc d'Arguin et 4 hectares de parcs ostréicoles qui doivent fermer pour laisser place à la biodiversité. Là encore certains reprochent à Thierry Lafon de ne pas savoir taper du poing sur la table.

Ces propos sont proches de l'insulte. Face à l'Etat j'ai toujours défendu des positions fermes et engagé des actions concrètes au nom du CRC

- Thierry Lafon, président du comité régional de la conchyliculture

La position du président des ostréiculteurs est-elle tenable suite à la démission de la moitié des élus? Réponse dès ce mardi soir peut-être à l'issue d'une réunion au siège du comité.