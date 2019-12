Bassin d'Arcachon : 3.500 tonnes d'huîtres pour les fêtes de Noël

Les huîtres de Noël sortent de leurs bassins ces jours-ci. Les ostréiculteurs d'Arcachon et du Cap Ferret n'ont que quelques jours pour préparer les bourriches. En une semaine ils vont réaliser près de la moitié de leur chiffre d'affaire annuel.

Chez Mireille et Cyril Mazurier, ostréiculteurs, port de Larros à Gujan-Mestras

Gujan-Mestras, France

C'est le grand rush dans les cabanes ostréicoles du Bassin d'Arcachon. 3.500 tonnes d'huîtres vont être expédiées et vendues d'ici le 1er janvier. Une période clef de l'année qui représente en moyenne 50 % du chiffre d'affaire des producteurs. C'est moins qu'il y a 10 ans, grâce au développement de la vente directe et des cabanes de dégustation mais les ventes de Noël restent déterminantes pour les 300 entreprises du Bassin d'Arcachon.

Chez Mireille et Cyril Mazurier, producteurs installés sur le port de Larros à Gujan-Mestras, on s'affaire autour du poste d'emballage. Cyril vérifie la commande qui doit partir en fin de matinée, c'est une palette destinée à un comité d'entreprise en région parisienne. Ca se bouscule dans la petite cabane. En plus des deux salariés habituels, les Mazurier ont embauché 4 extras pour 6 jours d'emballage.

On va vendre 10 à 12 tonnes d'huîtres d'ici le jour de l'an. C'est environ 30 % de notre chiffre d'affaire

- Mireille Mazurier

La hantise des ostréiculteurs à cette période, ce sont les vols d'huîtres sur leurs parcs. La gendarmerie veille au grain. La surveillance a été renforcée. Des patrouilles sont organisées en mer et un drone survole les parcs. Sur les ports, les entreprises se sont également regroupées pour embaucher des vigiles jusqu'au 31 décembre.