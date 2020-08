Bassin d'Arcachon : le tour de l'Ile aux Oiseaux en bateau avec l'UBA, un incontournable de l'été

Comme tous les étés les bateliers proposent des tours en bateaux pour aller voir au plus près l'Ile aux Oiseaux, les Cabanes Tchanquées, les villages du Cap Ferret et le Banc d'Arguin. Les sorties durent entre une heure trente à trois heures selon les itinéraires.

Ce dimanche matin environ 70 personnes sont montées à bord du Côte d'Argent, le plus gros catamaran hybride du Bassin (voile et moteur). En raison des mesures sanitaires tous les passagers sont masqués mais le bateau est suffisamment grand pour respecter les mesures barrières.

Lucas, le commandant, connait le Bassin comme sa poche et raconte son histoire tout le long de la balade. "Je suis né et j'habite à l'Herbe. Forcément je ne me force pas trop pour commenter la visite. J'essaie juste de transmettre mon amour pour ce lieu".

Tous les passagers sont sur le pont pour profiter du paysage. Le Côte d'Argent croise déjà au large du phare du Cap Ferret mais pour la plupart des touristes le temps s'est arrêté.

C'est la première fois que je viens ici. Alors bien sûr j'avais vu des images à la télé et au cinéma, mais franchement c'est paradisiaque !

Le tour du Bassin avec les bateliers de l'UBA c'est plusieurs fois par jour. Départ depuis Arcachon au bout des jetée Thiers et Eyrac.

A bord du Côte d'Argent Copier