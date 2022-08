Bassin d'Arcachon : retour des fêtes du port de La Teste, "on avait besoin de ça après ce qu'on a vécu"

Fête foraine, concerts de bandas et dégustation sur le port ostréicole, les fêtes du port de La Teste-de-Buch font leur grand retour. Après deux années d'absence pour cause de pandémie, le grand rendez-vous du bassin d'Arcachon se tient tout le weekend (du jeudi 4 au dimanche 7 août) dans une ville encore marquée par l'incendie qui a ravagé 7.000 hectares de forêt.

"C'est le recommencement de quelque chose !" (Joseph, La Cabane du Paliquey)

"C'est la folie. On n'avait jamais vu ça. Après deux ans d'absence, on le sent que tout le monde avait besoin de ça. Les bénévoles sont au taquet. Tout le monde est heureux, ravi de se retrouver", raconte Jean-Marc, le propriétaire du restaurant L'Espagnol qui fait partie des cinq guinguettes dressées sur le port ostréicole.

Cagnotte pour les pompiers aux fêtes du port de La Teste-de-Buch. © Radio France - Jules Brelaz

Des cagnottes solidaires pour les pompiers

Mauricette est tombée dans les fêtes du port de La Teste quand elle était toute petite. À 76 ans, la patronne de la Guinguette affiche un magnifique sourire lorsqu'on lui parle de cette 54e édition. "On sent que les gens ont envie de faire la fête, après toutes ces années terribles et ce feu surtout. On pense fort aux pompiers, un grand merci !"

"Nous respirons un air pur qui nous grise,

Et quand, sur l’eau, joyeux, nous naviguons,

Nous comprenons ce que chante la brise :

Quel bijou, le Bassin d’Arcachon !" (Mauricette et ses copines entonnant la chanson du Bassin)

Président du Comité d’Entente des fêtes du Port, Patrick Bedin salue la mobilisation des riverains et des fêtards pour remercier les soldats du feu. "On a fait un hommage aux pompiers avec un concours de pétanque et un casse-croûtes aux trippes dont toutes les recettes seront reversées entièrement aux sapeurs-pompiers de La Teste et du Pyla. Tous les restaurants ont également placé des urnes pour recueillir des dons afin de remercier les pompiers".

Le feu d'artifice qui clôture d'habitude les festivités a du être annulé en raison du risque d'incendie.

Le retour des fêtes du port de La teste-de-Buch, "c'est le recommencement de quelque chose" Copier