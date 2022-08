Bassin d'Arcachon : les marins professionnels dénoncent la "concurrence déloyale"

Les marins professionnels d'Arcachon sont en colère face à la concurrence déloyale de certains opérateurs de tourisme. Depuis 2018 il est en effet possible de passer en 3 semaines un simple brevet d'aptitude à la conduite des petits navires (BACPN) pour transporter des passagers en mer.

Au début de l'été 2022, les marins professionnels ont manifesté à l'entrée du port d'Arcachon pour demander plus de contrôles. Ils estiment que ces nouveaux concurrents, détenteurs du BACPN, ne respectent pas les règles et qu'ils se servent de bateaux de plaisance pour faire du commerce.

C'est la création du nouveau brevet en 2018 qui a mis le feu aux poudres. Le BACPN permet de transporter 12 passagers sur une petite distance, moins de 6 miles nautique avec des moteurs inférieurs à 300 chevaux. Problème certains utilisent ce document pour faire le tour du Bassin, jusqu'au banc d'Arguin. Et là c'est interdit.

Autre problème : la location de bateau de particulier à particulier. De plus en plus d'annonces en ligne proposent une prestation rémunérée avec skipper, dans ce cas là il n'y a même pas de brevet et ça c'est complètement illégal.