Bassin d'Arcachon : les sauveteurs en mer alertent les plaisanciers sur les dangers de la passe nord

Depuis la fin de l'hiver la navigation à l'entrée et à la sortie du Bassin d'Arcachon est très compliquée et peut même s'avérer dangereuse. A l'approche de la saison estivale la SNSM lance un message de prudence aux plaisanciers.

Lège-Cap-Ferret, France

Avis aux navigateurs ! La passe nord qui marque l'entrée et la sortie du Bassin d'Arcachon est particulièrement piégeuse cette année. Les sauveteurs en mer de la SNSM lancent un message de prudence. Ils craignent une recrudescence des naufrages cet été. En cause : l'étroitesse de cette passe entre le Cap-Ferret et le banc d'Arguin.

L'endroit est balisé mais il est constamment balayé par les vagues et les courants. Cette année les bancs de sable ont beaucoup bougé. Les bouées ont du être décalées pour baliser un nouveau passage mais ce "couloir" de navigation reste très dangereux.

A basse mer il n'y a plus d'eau. Les déferlantes arrivent de biais, c'est extrêmement dangereux

- Bruno Orsini, patron du Gema, le canot de la SNSM du Cap-Ferret

Bruno Orsini, patron du Gema Copier

Selon l'état de la mer et l'horaire de marée n'importe quel bateau pourrait se retrouver projeté sur le sable par une vague. L'entrée du Bassin d'Arcachon a toujours été une zone compliquée à aborder pour les marins. Même les pêcheurs les plus aguerris s'en méfient. L'hiver certains n'hésitent pas à débarquer à Royan pour éviter de jouer avec le feu.

La SNSM rappelle les conseils de prudence : Ne pas franchir la passe de nuit, vérifier les conditions météo auprès du sémaphore du Cap-Ferret sur le canal 16 et en cas d'avarie contacter le Cross Etel sur le numéro de téléphone d'urgence 196.