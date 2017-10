Bassin d'Arcachon : les touristes reviennent le temps d'un weekend ensoleillé

Météo France prévoit un weekend "estivale" en Gironde. Les hôteliers et les restaurateurs d'Arcachon se prépare à 48 heures d'intense activité.

L'été revient en plein mois d'octobre. Météo France prévoit un grand soleil et des températures comprises entre 25 et 28 degrés au coeur des journées de samedi et dimanche. Alléchés par ces prévisions de nombreux parisiens, anglais, espagnols et évidemment bordelais ont prévu de passer le weekend sur le Bassin d'Arcachon.

"On a déjà rempli 80 % de nos chambres et le téléphone continue à sonner" explique Patrick Pujol, patron de l'hôtel Point France d'Arcachon et animateur du club des hôteliers du Bassin. Dès que Météo France a affiné ses prévisions, les demandes des clients ont afflué.

Avec la LGV, les parisiens peuvent partir de Paris à 18 heures le vendredi et arriver à Arcachon à 21 heures. C'est parfait pour nous — Patrick Pujol, hôtel Point France

Sur le front de mer d'Arcachon les restaurateurs se préparent à mettre les petits plats dans les grands. Les terrasses seront prises d'assaut dès vendredi soir. Certains professionnels sont désespérément à la recherche de salariés en "extra" pour répondre à la demande. "Je cherche depuis quelques jours 3 serveurs mais je ne trouve toujours pas" se lamente Julien Seurin, responsable du resto Cap'tain Aldo.