Bassin d'Arcachon : lourds travaux en perspective pour la cabane tchanquée aux volets rouges

C'est un symbole du Bassin d'Arcachon et même du littoral Atlantique, la cabane tchanquée aux volets rouges aux portes de l'Ile aux Oiseaux va être totalement reconstruite. Comme sa jumelle, la cabane aux volets blancs, rénovée en 2007, l'édifice nécessite des travaux de consolidation. Rongés par l'eau de mer les piliers menacent de s'effondrer. Ces cabanes ostréicoles appartiennent à l'Etat mais c'est la mairie de La Teste qui en assure la gestion. Le chantier de réhabilitation devrait démarrer à l'Automne.

Un premier diagnostique réalisé en 2019 avait révélé un affaiblissement important de la structure. Les rondins en bois qui datent de l'après guerre sont rongés par le sel et à la moindre tempête la cabane pourrait s'effondrer. Depuis quelques mois les navigateurs n'ont plus le droit de s'y amarrer. L'urgence c'est d'enfoncer de nouveaux pieux dans le sable pour la maintenir hors de l'eau. Ensuite il faudra la démonter pour la reconstruire à l'identique. Le chantier va coûter cher prévient le maire de La Teste. Patrick Davet compte sur le soutien financier du département et de la région.

On évalue le chantier à environ 1 million d'euros

- Patrick Davet, maire de La Teste

La vocation des cabanes tchanquées c'est d'accueillir du public mais chacun son tour : capacité maximum 20 personnes à la fois. Dans la cabane aux volets blancs rénovée en 2007 les gardes du Conservatoire du littoral accueillent notamment des classes pour parler environnement et patrimoine.