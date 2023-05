Bassin d'Arcachon : rachat du glacier O Sorbet d'Amour

Le nouveau propriétaire promet de conserver le nom et la qualité artisanale qui a fait le succès d'O Sorbet d'Amour depuis 80 ans et de développer la franchise en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine.

Pourtant l'aventure a bien failli s'arrêter après le rachat de l'entreprise familiale en 2015 par un homme d'affaire qui n'avait rien d'un maître-glacier. Le nouveau patron avait triplé la production et promettait d'ouvrir 50 boutiques en France et dans le monde avec en ligne de mire le marché Chinois. Mais la trésorerie a fondu et les nouvelles boutiques dont celles de Bordeaux ont mis la clef sous la porte. Aujourd'hui il n'en reste plus que 8, 3 sur le Bassin d'Arcachon, dont celle du Moulleau où l'histoire a commencé il y a 80 ans.

O Sorbet d'Amour vient d'être rachetée devant un tribunal par Les Glaces du Verger, une entreprise artisanale de Charente-Maritime qui travaille avec des restaurateurs et la grande distribution. Son dirigeant voulait développer une franchise autour d'une marque réputée pour sa qualité. Il s'offre O Sorbet d'Amour et promet lui aussi d'ouvrir de nouvelles boutiques mais sans aller jusqu'en Chine.

Reste à savoir si la production des glaces sera maintenue ou non à La Teste-de-Buch. C'est le tribunal de commerce de Bordeaux, chargé de la vente qui devra le décider.

