Arcachon, France

Tous en mer ce samedi avec les marins de la SNSM ! Objectif de cette opération : rendre hommage aux milliers de bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. L'idée : entre amis ou en famille, à bord de bateaux, vous êtes invités à naviguer aux côtés des hommes en orange.

A Arcachon, le rendez-vous est donné à 11h30 en face de la jetée Thiers, direction les cabanes tchanquées où des ostréiculteurs proposeront une dégustation d'huîtres. A 14h, un « vire vire » ouvert à tous permettra de rendre hommage aux Sauveteurs en Mer, sur la distance symbolique d'un mille nautique.

La SNSM : une institution unique en France

Voilà des hommes et des femmes qui remplissent bénévolement une mission de service public et c'est unique en France. L'organisation est financée par les dons privés. 365 jours par an, de jour comme de nuit, ils prennent la mer pour sauver des vies : plaisanciers, pêcheurs professionnels mais également baigneurs (sur certaines plages du Bassin d'Arcachon ce sont eux également qui assurent la surveillance entre les drapeaux).

Ce sont des hommes extraordinaires entièrement dévoués à la cause humaine. Sur l'eau on peut avoir besoin d'eux à chaque instant.

- Serge, plaisancier à Arcachon

🚨 Pour vous secourir 24 h / 24 & 7 j / 7, les #SauveteursenMer ont besoin de VOUS aujourd'hui 👉🏻 https://t.co/mLOdEEAGxQ

La #SNSM, c'est 8 000 bénévoles hommes & femmes venant de tous horizons qui vous secourent par tous les temps & parfois au péril de leur propre vie 🆘 🌊 pic.twitter.com/SoCzQ24Tfo — SNSM (@SauveteursenMer) June 21, 2018

A Arcachon, la station des sauveteurs en mer compte 36 équipiers. A l'approche de la haute saison estivale leur président Gildas Sittarame lance un appel aux usagers du Bassin : "Tous les gens en orange ont besoin que vous sachiez qu'ils sont là à votre service. Du coup pensez à la prévention pour éviter d'avoir besoin de nous. Et puis comme nous sommes bénévoles rappelez-vous qu'on a toujours besoin de vos dons !"