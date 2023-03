Bassin d'Arcachon : un appel aux dons pour reconstruire la cabane tchanquée aux volets rouges

La cabane tchanquée aux volets rouges sur l'Ile aux Oiseaux est sur le point de s'effondrer. Elle doit être démolie et reconstruite à l'identique. L'Etat, la Région et la mairie de la Teste vont financer une partie des travaux. Le public peut aussi contribuer via des dons.

La cabane tchanquée n°3, dite cabane aux volets rouges © Radio France - Stéphane Hiscock La mairie de la Teste-de-Buch, en charge de la gestion des cabanes tchanquées, a signé une convention ce lundi 20 mars avec la Fondation du Patrimoine pour permettre au public de mettre la main à la poche. L'Etat, la Région et la municipalité de la Teste ont déjà dégagé des crédits mais il manque encore 366.000 euros sur un devis d'1,1 million euros. ⓘ Publicité Les habitants du Bassin d'Arcachon, de la Gironde et au delà sont donc appelés à faire un geste pour sauver cet emblème du patrimoine local (la cabane aux volets blancs a déjà été rénovée en 2007). Les devis de reconstruction ont été validés, le permis de construire déposé. Le chantier devrait démarrer en novembre prochain pour une réouverture de la cabane en mai 2024. "Et s'il manque encore un peu d'argent on complètera" promet le maire de La Teste Patrick Davet. Une fois reconstruite à l'identique la cabane servira d'outil pédagogique pour parler patrimoine et environnement. Les enfants pourront la visiter mais attention, pas plus de 10 personnes à la fois ! Pour faire un don, voici l'adresse : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cabane-tchanquee-n3-a-la-teste-de-buch La cabane aux volets blancs a été rénovée en 2007 © Radio France - Stéphane Hiscock