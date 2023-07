Bassin d'Arcachon : "un début de saison touristique poussif"

Aucun chiffre officiel mais les restaurateurs et les hôteliers contactés par France Bleu Gironde évoquent des baisses de 10 à 15 % de leur chiffre d'affaire. Les estivants sont moins nombreux que prévu mais surtout ils consomment moins dans les restaurants et les commerces de la cité balnéaire.

ⓘ Publicité

France Bleu Gironde : Quel jugement portez-vous sur ce début de saison estivale ?

Didier Arino : Effectivement cette année le Bassin d'Arcachon ne bat pas des records de fréquentation. Le mois de juillet a même débuté de façon assez poussive. Avec une baisse de la fréquentation mais aussi une baisse de la consommation pour certains commerçants et restaurateurs. Il y a donc à la fois un problème de volume de clientèle et de niveau de dépense.

Comment expliquer cette double baisse ?

Il y a plusieurs phénomènes. Le premier c'est la conséquence des incendies de l'an passé. Ensuite la clientèle haut de gamme a repris le chemin des destinations étrangères. Et puis on voit cette année que les destinations réputées chères sont un peu plus difficile à remplir. C'est le cas à Arcachon où depuis 3 ans le prix des hébergements a augmenté de 30 % en moyenne. Cette année les français ont prévu un budget vacances un peu plus important que d'habitude avec 2.450 euros par foyer, mais ils ont du mal à suivre ces hausses.

Quelles sont les perspectives pour la suite de la saison ?

La fréquentation devrait être tout à fait correcte en août mais il y a encore de la disponibilité chez quasiment tous les opérateurs. Et ce n'est pas anodin si la dernière semaine de mois d'août est la plus réservée. C'est aussi la moins chère du mois. Après le carpe diem de l'après-covid, c'est les vacances oui, mais pas à n'importe quel prix !

loading